Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 1 июня 2026Силовые структуры

Перечислены лишенные российского гражданства иностранцы

ФСБ: 8 уроженцев Азии лишены гражданства РФ за экстремизм и преступления
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Восемь уроженцев Центральной Азии, проживавшие в шести регионах России, лишены российского гражданства за экстремизм и преступления. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иностранцы создали угрозу национальной безопасности России: житель Тульской области оказался представителем криминальной среды, он получил 1,5 года в колонии-поселении за незаконный оборот оружия и боеприпасов; житель Тверской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов, среди которых был подозреваемый в пособничестве террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл»; житель Бурятии распространял националистическую идеологию по отношению к коренному населению страны.

Среди тех, кто потерял право на гражданство России, есть и житель Республики Алтай, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и побои. При этом в своем окружении он негативно отзывался о проведении специальной военной операции. Троим жителям Тюменской области вынесли решение о лишении российского гражданства за пропаганду идеи о необходимости межнациональных конфликтов и радикализации членов закавказских диаспор. Житель Архангельской области был уличен сотрудниками ФСБ в распространении деструктивной информации среди соотечественников о военной службе в Вооруженных силах России.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что группировка «Вилаят Хорасан» (запрещенная в России международная террористическая организация) рекрутирует сторонников среди трудовых мигрантов в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посольство высказалось о задержании Францией следовавшего из России танкера

    Россиянин получил восемь лет колонии за найденные в доме гранаты

    «Спартак» установил рекорд России

    Бывший росгвардеец порезал экс-гаишника во время празднования Дня пограничника

    Ввозить рыбу в Россию разрешили только двум компаниям Армении

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в зоне СВО

    Опубликовано ранее неизвестное мистическое стихотворение основателя «Вагнера»

    Раскрыта неожиданная причина усиления аллергических реакций

    Россиянам рассказали о правилах поведения со сталкером

    Перечислены лишенные российского гражданства иностранцы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok