Перечислены лишенные российского гражданства иностранцы

ФСБ: 8 уроженцев Азии лишены гражданства РФ за экстремизм и преступления

Восемь уроженцев Центральной Азии, проживавшие в шести регионах России, лишены российского гражданства за экстремизм и преступления. Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Иностранцы создали угрозу национальной безопасности России: житель Тульской области оказался представителем криминальной среды, он получил 1,5 года в колонии-поселении за незаконный оборот оружия и боеприпасов; житель Тверской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию мигрантов, среди которых был подозреваемый в пособничестве террористам, напавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл»; житель Бурятии распространял националистическую идеологию по отношению к коренному населению страны.

Среди тех, кто потерял право на гражданство России, есть и житель Республики Алтай, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение вреда здоровью и побои. При этом в своем окружении он негативно отзывался о проведении специальной военной операции. Троим жителям Тюменской области вынесли решение о лишении российского гражданства за пропаганду идеи о необходимости межнациональных конфликтов и радикализации членов закавказских диаспор. Житель Архангельской области был уличен сотрудниками ФСБ в распространении деструктивной информации среди соотечественников о военной службе в Вооруженных силах России.

Ранее глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что группировка «Вилаят Хорасан» (запрещенная в России международная террористическая организация) рекрутирует сторонников среди трудовых мигрантов в России.