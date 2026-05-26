В России раскрыли работу по вербовке трудовых мигрантов террористами

Бортников: «Вилаят Хорасан» рекрутирует сторонников среди трудовых мигрантов

Группировка «Вилаят Хорасан» (запрещенная в России международная террористическая организация) рекрутирует сторонников среди трудовых мигрантов в России. Об этом заявил глава Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на заседании СОРБ государств-участников СНГ, пишет РИА Новости.

По его словам, «Вилаят Хорасан» сейчас активно вербует боевиков из других террористических структур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России.

Ранее глава ФСБ России заявил, что некоторые страны Запада снабжают террористов современным оружием и разведывательной информацией, чтобы использовать их в своих целях.