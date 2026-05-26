Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:37, 26 мая 2026Россия

Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре

Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти троих детей при пожаре
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре в доме в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района не выжили шесть человек: женщины 25 и 35 лет, дети в возрасте от 1 года до 14 лет.

Предварительно, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

После пожара стало известно, что боец СВО также уже не вернется с фронта.

Ранее сообщалось, что на Урале многодетная семья участника СВО лишилась дома через неделю после его похорон. Частично сгорели документы жильцов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Верховный лидер Ирана выступил с обращением

    Москвичам рассказали о погоде

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Получивший британское гражданство Гребенщиков избавился от недвижимости в России

    В России началось аномальное нашествие комаров

    Стало известно о поддержке ударов по Киеву украинцами

    Долина простила желавших ей смерти

    Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре

    В сети восхитились фото Ольги Серябкиной в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok