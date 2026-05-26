Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре

Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти троих детей при пожаре

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре в доме в Омской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в результате пожара в частном доме в селе Юрьевка Павлоградского района не выжили шесть человек: женщины 25 и 35 лет, дети в возрасте от 1 года до 14 лет.

Предварительно, возгорание в доме произошло из-за короткого замыкания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

После пожара стало известно, что боец СВО также уже не вернется с фронта.

Ранее сообщалось, что на Урале многодетная семья участника СВО лишилась дома через неделю после его похорон. Частично сгорели документы жильцов.