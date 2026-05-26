Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 26 мая 2026Россия

Четверо детей и две женщины сгорели при пожаре в российском регионе

Шесть человек стали жертвами пожара в селе Юрьевка Омской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: СК по Омской области

В селе Юрьевка Омской области шесть человек стали жертвами пожара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По информации ведомства, пожар произошел в частном доме, где находились четверо детей в возрасте 1, 2, 5 и 14 лет, а также две женщины 25 и 35 лет. Предварительно, возгорание началось из-за короткого замыкания. В результате огонь охватил площадь в 67 квадратных метров. Выживших нет.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в подмосковном Павловском Посаде в результате пожара в частном доме сгорела семья из четырех человек, в том числе двое детей. Известно, что возгорание началось в ночное время.

До этого трое детей стали жертвами пожара в жилом доме в Дубинино Красноярского края. Их мать в момент происшествия находилась в магазине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    Верховный лидер Ирана выступил с обращением

    Москвичам рассказали о погоде

    В России спрогнозировали снижение ключевой ставки

    Получивший британское гражданство Гребенщиков избавился от недвижимости в России

    В России началось аномальное нашествие комаров

    Стало известно о поддержке ударов по Киеву украинцами

    Долина простила желавших ей смерти

    Участник СВО не вернулся из боя после известий о смерти его троих детей при пожаре

    В сети восхитились фото Ольги Серябкиной в бикини

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok