Ученые обнаружили новый фактор риска развития деменции

Neurology: Колебания давления в течение суток повышают риск деменции

Ученые из Университета Монаша выяснили, что резкие колебания артериального давления в течение суток могут быть связаны с ухудшением памяти и ранними изменениями мозга, повышающими риск деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 225 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Специальные устройства непрерывно измеряли их давление в течение 24 часов. Оказалось, что у людей с более выраженными скачками давления хуже работали память, способность к планированию и решению задач.

Кроме того, повышенное среднее давление за сутки оказалось связано с признаками сосудистого повреждения мозга. По словам исследователей, нестабильное давление может нарушать работу гематоэнцефалического барьера — защитной системы мозга — и повреждать белое вещество, отвечающее за передачу сигналов между отделами мозга.

Авторы отмечают, что даже умеренное повышение вариабельности давления было связано со снижением когнитивных функций, сопоставимым примерно с семью дополнительными годами старения.

Ученые подчеркивают, что обычного измерения давления на приеме у врача может быть недостаточно. Давление меняется в течение дня и ночи, и именно эти колебания могут содержать важную информацию о состоянии мозга и риске будущих нарушений памяти.

Ранее стало известно, что острый перец может снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм.