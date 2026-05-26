Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 26 мая 2026Наука и техника

Ученые обнаружили новый фактор риска развития деменции

Neurology: Колебания давления в течение суток повышают риск деменции
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Университета Монаша выяснили, что резкие колебания артериального давления в течение суток могут быть связаны с ухудшением памяти и ранними изменениями мозга, повышающими риск деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 225 человек в возрасте от 55 до 80 лет. Специальные устройства непрерывно измеряли их давление в течение 24 часов. Оказалось, что у людей с более выраженными скачками давления хуже работали память, способность к планированию и решению задач.

Материалы по теме:
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022
Высокое артериальное давление: чем опасно и как его понизить в домашних условиях
Высокое артериальное давление:чем опасно и как его понизить в домашних условиях
26 июня 2025

Кроме того, повышенное среднее давление за сутки оказалось связано с признаками сосудистого повреждения мозга. По словам исследователей, нестабильное давление может нарушать работу гематоэнцефалического барьера — защитной системы мозга — и повреждать белое вещество, отвечающее за передачу сигналов между отделами мозга.

Авторы отмечают, что даже умеренное повышение вариабельности давления было связано со снижением когнитивных функций, сопоставимым примерно с семью дополнительными годами старения.

Ученые подчеркивают, что обычного измерения давления на приеме у врача может быть недостаточно. Давление меняется в течение дня и ночи, и именно эти колебания могут содержать важную информацию о состоянии мозга и риске будущих нарушений памяти.

Ранее стало известно, что острый перец может снижать артериальное давление и замедлять сердечный ритм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В Киеве будет очень опасно». Госсекретарь США сделал прогноз в отношении конфликта на Украине. Что он сказал?

    В Подмосковье дети разбили лобовое стекло машины капитошкой

    Российская певица в ультракороткой юбке пришла на премьеру фильма

    Молодая женщина спасла несколько десятков студентов

    Иран пригрозил США за вторжение в воздушное пространство страны

    Россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали

    Доктор Мясников перечислил правила полезного завтрака

    Мать с пятью маленькими детьми пропали в российском городе

    Названы возможные сроки завершения конфликта на Украине

    Появилась новая версия расправы над россиянкой и ее внучкой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok