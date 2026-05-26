11:55, 26 мая 2026

Китай нашел способ разогнать замедляющуюся экономику

Bloomberg: ЦБ Китая может опустить процентную ставку до рекордно низкого уровня
Кирилл Луцюк
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Guang Niu / Getty Images

Народный банк Китая допускает снижение процентной ставки по годичному кредиту банкам до рекордно низкого уровня. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники.

Предполагается, что такие шаги свидетельствует об активизации усилий Пекина по поддержке экономики, теряющей темпы роста. В апреле рост замедлился по всем направлениям. Самые слабые результаты показали промышленное производство и розничные продажи. Это побудило экономистов призвать Пекин к более активной государственной поддержке.

В своем последнем квартальном отчете Народный банк Китая подтвердил намерение поддерживать «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику и сохранять достаточный уровень ликвидности для поддержки роста, несмотря на опасения по поводу импортируемой инфляции.

Ранее китайский регулятор снизил ставку по кредитам сроком на один год для предприятий, имеющих устойчивое финансовое состояние и высокий рейтинг, на 0,1 процентного пункта, до 3 процентов.

Позже он также потребовал, чтобы банки КНР активнее использовали юань в международной торговле.

