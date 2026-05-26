Россияне бросились за иностранной посудой

ТПП сообщила о росте заказов посуды за рубежом в январе-апреле на 18 процентов

По итогам первых четырех месяцев 2026 года россияне заказали за рубежом посуды на 3,5 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем в январе-апреле годом ранее. Об этом со ссылкой на данные председателя Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексея Федорова пишут «Ведомости».

В 2025 году также наблюдался рост, но более сдержанный — на 14 процентов. Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что спрос на иностранную посуду растет.

Представитель CDEK.Shopping сообщил, что за указанный период продажи зарубежной кухонной утвари выросли в пять раз в денежном выражении, при этом средний чек вырос только на 15 процентов, до 18,8 тысячи рублей.

По мнению Федорова, главной причиной такой динамики стали улучшения в логистике, расширение ассортимента и активный выход на рынок турецких и китайских брендов. Партнер One Story Ольга Сумишевская также напоминает, что крепкий рубль делает импорт выгоднее, а производство внутри страны растет слишком медленно.

Тем не менее лидирующие позиции, по данным CDEK.Shopping, по-прежнему занимает Германия, на которую приходится 67,4 процента заказов. Доля США выросла до 21,7 процента, а Китай нарастил свое присутствие до 4,8 процента, что позволило ему занять третье место. Чаще всего пользователи покупали немецкий бренд Zwilling.

