Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 26 мая 2026Экономика

Россияне бросились за иностранной посудой

ТПП сообщила о росте заказов посуды за рубежом в январе-апреле на 18 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Yuliia Hoshkova / Shutterstock / Fotodom

По итогам первых четырех месяцев 2026 года россияне заказали за рубежом посуды на 3,5 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем в январе-апреле годом ранее. Об этом со ссылкой на данные председателя Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алексея Федорова пишут «Ведомости».

В 2025 году также наблюдался рост, но более сдержанный — на 14 процентов. Опрошенные изданием эксперты подтверждают, что спрос на иностранную посуду растет.

Представитель CDEK.Shopping сообщил, что за указанный период продажи зарубежной кухонной утвари выросли в пять раз в денежном выражении, при этом средний чек вырос только на 15 процентов, до 18,8 тысячи рублей.

По мнению Федорова, главной причиной такой динамики стали улучшения в логистике, расширение ассортимента и активный выход на рынок турецких и китайских брендов. Партнер One Story Ольга Сумишевская также напоминает, что крепкий рубль делает импорт выгоднее, а производство внутри страны растет слишком медленно.

Тем не менее лидирующие позиции, по данным CDEK.Shopping, по-прежнему занимает Германия, на которую приходится 67,4 процента заказов. Доля США выросла до 21,7 процента, а Китай нарастил свое присутствие до 4,8 процента, что позволило ему занять третье место. Чаще всего пользователи покупали немецкий бренд Zwilling.

Ранее сообщалось, что в январе-апреле импорт пива в Россию в годовом выражении вырос более чем в полтора раза — до 13,5 миллиона декалитров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Новая стрижка Екатерины Варнавы вызвала споры в сети

    Экономические потрясения предсказали жителям европейской страны

    Россияне бросились за иностранной посудой

    Названы цели ударов российских войск за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok