В МИД России рассказали о реакции Украины на удар ВСУ по колледжу в Старобельске

Захарова: Украина не только атаковала колледж в ЛНР, но и глумилась над этим

Украина не только атаковала Старобельский профессиональный колледж Луганского педагогического университета в Луганской Народной Республике (ЛНР), но и глумилась над этим. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Помимо всего прочего, вы посмотрите не только прицельный удар по детскому колледжу, по детскому социальному объекту, так еще потом и глумление над этой ситуацией», — отметила она.

Ранее стало известно, что в Киеве ожидают серьезных разрушений после заявлений России об ответе на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирным жителям страны и гражданской инфраструктуре. Сообщается, что жителей украинской столицы призывают готовиться психологически к разрушениям, а некоторым — уехать из столицы.