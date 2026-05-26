Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:33, 26 мая 2026Мир

Названа причина вероятной эскалации конфликта США и Ирана

Кошкин: Трамп ищет повод для войны с Ираном из-за внутриполитического давления
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что глава США Дональд Трамп может быть заинтересован в возобновлении конфликта с Ираном. Об этом специалист высказался в беседе с НСН, комментируя новый удар Соединенных Штатов по югу Исламской Республики.

По мнению эксперта, американский лидер стремится сохранить имидж жесткого политика и выбить таким образом уступки, опасаясь потери авторитета внутри страны. Кошкин отметил, что Иран, в свою очередь, не исключает новой эскалации конфликта и не доверяет США, считая дипломатические усилия хрупкими.

В том числе к подобным решениям Трампа подталкивают насмешки демократов, которые заявляют, что глава США не сдерживает слово.

«Эскалация — это наиболее вероятный сценарий. При этом Трампу нужно держать цены на бензин и не углубить раскол внутри страны. Но он сохраняет неплохие рейтинги, как и его сторонники в партии, и он это знает. Это его немного подталкивает на риски», — подытожил Кошкин.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Там уточнили, что среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok