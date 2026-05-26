Названа причина вероятной эскалации конфликта США и Ирана

Кошкин: Трамп ищет повод для войны с Ираном из-за внутриполитического давления

Научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин заявил, что глава США Дональд Трамп может быть заинтересован в возобновлении конфликта с Ираном. Об этом специалист высказался в беседе с НСН, комментируя новый удар Соединенных Штатов по югу Исламской Республики.

По мнению эксперта, американский лидер стремится сохранить имидж жесткого политика и выбить таким образом уступки, опасаясь потери авторитета внутри страны. Кошкин отметил, что Иран, в свою очередь, не исключает новой эскалации конфликта и не доверяет США, считая дипломатические усилия хрупкими.

В том числе к подобным решениям Трампа подталкивают насмешки демократов, которые заявляют, что глава США не сдерживает слово.

«Эскалация — это наиболее вероятный сценарий. При этом Трампу нужно держать цены на бензин и не углубить раскол внутри страны. Но он сохраняет неплохие рейтинги, как и его сторонники в партии, и он это знает. Это его немного подталкивает на риски», — подытожил Кошкин.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило, что американские военные нанесли удары на юге Ирана. Там уточнили, что среди целей были позиции для запуска ракет и иранские катера, пытавшиеся установить мины.

