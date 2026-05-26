15:24, 26 мая 2026

Раскрыта тайна гигантских каменных кувшинов неизвестной цивилизации

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Christopher Voitus / wikimedia

Ученые заявили, что раскрыли тайну знаменитой Долины кувшинов в Лаосе. Об этом пишет Science Alert.

Гигантские каменные кувшины, самые крупные из которых выше трех метров и тяжелее 10 тонн, были обнаружены в лаосской провинции Сиангкхуанг в XIX веке. Считается, что эти таинственные объекты создавались около двух тысяч лет назад. Кроме того, цивилизация, представители которой их изготовили, остается неизвестной.

Назначение этих емкостей долгое время оставалось неясным. Ученые выдвигали версии, согласно которым в них хранили воду или использовали в качестве погребальных урн. Согласно местным легендам, их сделали великаны, жившие в долине и хранившие в них вино. Однако недавно археологи обнаружили в джунглях кувшин, в котором лежали останки 37 человек. Более того, выяснилось, что останки помещали туда постепенно на протяжении 270 лет. «Количество найденных останков указывает на то, что сосуды принадлежали одной семье или группе семей», — заявил Николас Скопал из австралийского Университета Джеймса Кука.

Теперь археологи считают, что кувшины использовались как место захоронения и почитания предков.

Ранее сообщалось, что в Норвегии школьник случайно нашел меч во время школьной экскурсии. Оказалось, что оружие относится к эпохе викингов.

