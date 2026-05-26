Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

Герой России Асылханов перед исчезновением готовил педагогический проект

Пропавший в Кузбассе Герой России Алексей Асылханов незадолго до исчезновения готовил педагогический проект для дошкольных учреждений. Новые подробности жизни военнослужащего сообщили его коллеги, их слова приводит «Российская газета».

По их словам, перед исчезновением Алексей разрабатывал проект, который был связан с патриотическим воспитанием в детских садах. Более того, он лично принимал участие в подготовке сценариев занятий.

Коллеги Асылханова рассказали, что у Алексея было много знакомых среди педагогов техникума, в котором он работал. «В том числе он поддерживал связь с преподавателями, у которых раньше и сам учился», — добавили знакомые военнослужащего.

Что известно о молодом Герое России В зону СВО Асылханов попал в 2022 году, пройдя обучение на оператора БПЛА. Он служил разведчиком-оператором разведроты 331-го ударного гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. В 2024 году президент РФ Владимир Путин лично наградил военнослужащего медалью «Золотая Звезда». На счету у Асылханова к тому моменту было как минимум 15 уничтоженных танков, 50 сожженных бронемашин и десятки ликвидированных и взятых в плен солдат. Он сражался с противником, несмотря на его численное превосходство, но был ранен. О том, что удостоен высшей награды, узнал в госпитале. До попадания в зону боевых действий Асылханов работал трактористом в колхозе.

Ранее стало известно, что в поисках Асылханова задействовали экстрасенсов — медиумам удалось назвать местонахождение пропавшего военнослужащего и причины его исчезновения. До этого сестра Алексея заявила, что пропажа Алексея выглядит очень запутанной, а семья отказывается верить в выдвинутые общественностью версии.

Об исчезновении Асылханова в Кемеровской области сообщали в начале апреля. Участник спецоперации вышел из квартиры с сумкой и пакетом якобы на работу в техникум, а затем сел в автомобиль к неизвестному. После этого его никто не видел. Номер машины, в которую сел Герой России, до сих пор не установили.