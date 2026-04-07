Россия
16:44, 7 апреля 2026

Герой России бесследно исчез в военном городке. Он был мобилизован на СВО, громил отряды ВСУ и получил медали лично от Путина

В Кемерово четвертые сутки ищут Героя РФ Асылханова, уничтожившего технику ВСУ
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Участвовавший в специальной военной операции (СВО) Герой России Алексей Асылханов загадочно пропал в городе Юрга в Кемеровской области. Связи с Героем России нет с 3 апреля.

По информации силовиков, мужчина оделся, взял сумку и пакет, вышел из квартиры и больше дома не появлялся.

При этом рядовой запаса обычно ездил на автомобиле, но в день пропажи якобы сел в машину к неизвестному мужчине — данная информация активно отрабатывается правоохранителями.

В день исчезновения он был в хорошем настроении

Асылханов работает педагогом дополнительного образования в Юргинском техникуме агротехнологий и сервиса. В день исчезновения в учебном заведении он так и не появился.

Супруга ветерана Валерия рассказала, что Асылханов исчез незадолго до годовщины свадьбы. В день исчезновения супруг был в хорошем настроении. При этом в день, когда мужчина исчез, он заявил, что уходит на работу, хотя студентов в колледже уже не было.

«Перед исчезновением у супруга было нормальное настроение. Мы не ругались. Он такой человек: ничего от меня не скрывает, всегда делится со мной как с женой. Рассказывает все интересное, что произошло на работе, на мероприятиях. Всегда предупреждает, если задержится где-то. Никаких неприятностей у него не было», — отметила Валерия, добавив, что супруг всегда носил документы при себе.

По словам девушки, она с матерью и сестрой мужа ходили по улице и расспрашивали людей, видел ли кто-нибудь похожего на Асылханова мужчину, однако никто никого не видел. Валерия отметила, что у супруга правой ноге протез, он прихрамывает.

Подвиги Асылханова

Асылханов — разведчик-оператор БПЛА десантного полка. В ходе боевых действий уничтожил 15 танков и 50 бронемашин. За эти подвиги был удостоен высшей награды России — медали «Золотая Звезда». Был дважды ранен, в госпитале ему пришлось ампутировать ногу.

По возвращении на родину устроился в Юргинский техникум агротехнологий и сервиса педагогом дополнительного образования. Успешно прошел отбор в кадровую программу «СВОи Герои. КуZбасс» и поступил на заочное отделение в КемГУ.

