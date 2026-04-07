Появились подробности загадочного исчезновения лично награжденного Путиным Героя России

Лично награжденный президентом России Владимиром Путиным ветеран спецоперации Герой России Алексей Асылханов загадочно исчез незадолго до годовщины свадьбы. Об этом сообщила супруга ветерана СВО Валерия, подробности исчезновения Героя появились в публикации News.ru.
По словам жены Героя России, в день исчезновения ее супруг был в хорошем настроении. При этом, как отметила Валерия, в день, когда исчез Алексей, он все же вел себя странно — заявил, что уходит на работу, хотя студентов в колледже, где он ведет основы безопасности и защиты Родины, уже не было.
«Он очень пунктуальный, а еще добрый, отзывчивый и очень доверчивый. Я забила тревогу», — заявила Валерия. Она добавила, что до сих пор ждет, когда муж вернется домой.
Как сообщалось ранее, Асылханов пропал 3 апреля. Известно, что он оделся, взял сумку и пакет, вышел из квартиры и больше дома не появлялся.