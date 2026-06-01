16:41, 1 июня 2026

Пассажирка бизнес-класса отдала более полумиллиона рублей за сломанное кресло в самолете

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)
Архивное фото. Фото: VanderWolf Images / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании United Airlines отдала более полумиллиона рублей за место в бизнес-классе самолета и 14 часов летела в сломанном кресле. Об этом стало известно порталу Simple Flying.

Инцидент на борту американских авиалиний произошел в октябре 2025 года, однако подробностями туристка Кэти поделилась недавно. Она заплатила 7,3 тысячи долларов (более 530 тысяч рублей) за билет и вместе с дочерью вылетела из Сан-Франциско, США, в аэропорт Пекина, Китай. Сразу после взлета она откинула кресло. Однако после того, как сиденье приняло горизонтальное положение, механизм заклинило, а ремни безопасности оказались недоступны.

Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
На жалобу бортпроводница ответила словами «такое случается постоянно» и заявила, что свободных мест в VIP-зоне и экономклассе не осталось, поэтому Кэти придется провести перелет в лежачем положении. При этом во время турбулентности женщина не смогла пристегнуться и была вынуждена не двигаться до конца тряски.

Перед посадкой в китайской авиагавани две стюардессы вернули креслу Кэти вертикальное положение. Недовольная перелетом путешественница обратилась к авиаперевозчику, который за неудобства предложил ей ваучер на 150 долларов (10,7 тысячи рублей). После повторной жалобы клиентки компания увеличила компенсацию до 500 долларов (35,8 тысячи рублей) и дополнительно выдала ваучер ее дочери на 150 долларов (10,7 тысячи рублей), отказавшись возвращать деньги за посадочный талон.

Ранее пассажиры занимались непристойными действиями в бизнес-классе самолета на глазах у бабушки и ее внучки. Женщина пожаловалась бортпроводникам на попутчиков, которые совершали «подозрительные движения» на своих креслах.

