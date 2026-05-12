Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:08, 12 мая 2026Путешествия

Пассажиры занялись сексом в бизнес-классе самолета на глазах у бабушки и ее внучки

Bild: Пассажиры самолета Copa Airlines занялись сексом на глазах у попутчиков
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: PilgrimSirAlex / Shutterstock / Fotodom

Путешествующие в бизнес-классе самолета Copa Airlines супруги занялись сексом на глазах у попутчиков и попали под арест. Об этом стало известно Bild.

Инцидент произошел 9 мая во время семичасового перелета между Панамой и Аргентиной. Бабушка, сидевшая в VIP-зоне со своей несовершеннолетней внучкой, пожаловалась бортпроводникам на пассажиров, которые совершали «подозрительные движения» на своих креслах.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
«Слишком занят сексом». Тайная жизнь пилотов известных авиалиний — причина множества скандалов. Что о них известно?
14 апреля 2026

Член экипажа подошел к паре и обнаружил, что 60-летний мужчина и 55-летняя женщина наполовину обнажены. «Когда мы сошли с самолета, пассажиры бизнес-класса были в полном шоке», — отметила журналистка из Росарио, летевшая тем же рейсом.

Пару задержали сразу после посадки. Уточняется, что женщина отрицала свою причастность к инциденту и «указывала пальцем на мужчину». Мужа и жену обвинили в непристойном поведении и после допроса отпустили. Уточняется, что подобные случаи часто грозят правонарушителям штрафом или пожертвованием в благотворительную организацию. Аргентинская полиция продолжает расследование.

Ранее пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку. Свидетелями произошедшего стали как минимум три человека, включая бортпроводницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп летит в Пекин на переговоры с Си Цзиньпином. Как они связаны с Украиной и чем может пригрозить Китаю президент США?

    На Украине заявили о «сильном ударе» по Зеленскому из-за Ермака

    Трамп предсказал долгий разговор с Си Цзиньпином по одному конфликту

    Дачников успокоили насчет сроков посадок

    Звезда «Квартета И» сравнил их коллектив с мужем и женой

    Лидеры трех стран ЕС выступили за переговоры с Россией

    Опознаны останки четверых моряков из известной каннибализмом пропавшей экспедиции

    Врач раскрыл правду о безопасной дозе алкоголя

    Россиянка описала водителей на «Приорах» на границе с Грузией фразой «они бессмертные»

    Критик назвал причину падения спроса на женские группы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok