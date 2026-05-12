Пассажиры занялись сексом в бизнес-классе самолета на глазах у бабушки и ее внучки

Путешествующие в бизнес-классе самолета Copa Airlines супруги занялись сексом на глазах у попутчиков и попали под арест. Об этом стало известно Bild.

Инцидент произошел 9 мая во время семичасового перелета между Панамой и Аргентиной. Бабушка, сидевшая в VIP-зоне со своей несовершеннолетней внучкой, пожаловалась бортпроводникам на пассажиров, которые совершали «подозрительные движения» на своих креслах.

Член экипажа подошел к паре и обнаружил, что 60-летний мужчина и 55-летняя женщина наполовину обнажены. «Когда мы сошли с самолета, пассажиры бизнес-класса были в полном шоке», — отметила журналистка из Росарио, летевшая тем же рейсом.

Пару задержали сразу после посадки. Уточняется, что женщина отрицала свою причастность к инциденту и «указывала пальцем на мужчину». Мужа и жену обвинили в непристойном поведении и после допроса отпустили. Уточняется, что подобные случаи часто грозят правонарушителям штрафом или пожертвованием в благотворительную организацию. Аргентинская полиция продолжает расследование.

Ранее пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку. Свидетелями произошедшего стали как минимум три человека, включая бортпроводницу.