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10:41, 4 июня 2026Культура

МакSим вспомнила ужасающе неприятный опыт в реанимации

Певица МакSим вспомнила вызванное аппаратами ИВЛ раздражение в реанимации
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Ilya Moskovets / Ura.ru / Globallookpress.com

Певица МакSим рассказала, что одной из главных проблем для нее во время лечения от COVID в реанимации в 2021 году стал музыкальный диссонанс, создаваемый аппаратами ИВЛ. Ее автобиографию «Другая реальность» цитирует StarHit.

«Можете себе представить человека, который лежит в реанимации и жалуется на… музыкальный диссонанс? Когда я очнулась и обрела способность слышать, я вдруг поняла, что же причиняло мне беспокойство долгое время. Реанимационное отделение было наполнено звуками, которые издавали различные медицинские аппараты», — рассказала артистка.

По словам МакSим, издаваемые кардиомонитором и аппаратом ИВЛ звуки все время вступали в диссонанс между собой: «Эти два прибора не замолкали ни днем, ни ночью и постоянно диссонировали друг с другом, создавая такой ужасающе неприятный интервал, что у меня все внутри переворачивалось».

Когда певица вышла из комы, то попросила врачей отключить аппараты. Это оказалось невозможно. Вернувшись в больницу через несколько месяцев, чтобы навестить врачей и медсестер, и услышав их звуки вновь, МакSим сравнила их с «саундтреком из фильма ужасов».

Ранее МакSим, которая в 2021 году провела несколько месяцев в коме из-за осложнений после COVID, рассказала о том, что была в это время «в некоем параллельном мире».

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