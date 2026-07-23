Российскому подростку вынесли приговор за уничтоженный вертолет

На Ямале осудили подростка за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска

На Ямале осудили подростка за поджог вертолета в аэропорту Ноябрьска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он признан виновным по статье 205 («Совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшее причинение значительного имущественного ущерба») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года двое местных жителей в возрасте 13 и 14 лет за обещанное украинскими спецслужбами вознаграждение в размере четырех миллионов рублей проникли на территорию аэропорта Ноябрьска и, используя бутылки с бензином, подожгли вертолет Ми-8. Ущерб от их действий составил 59 миллионов рублей.

Суд приговорил 16-летнего фигуранта к восьми годам лишения свободы в воспитательной колонии. Его сообщник по инициативе следствия помещен в учебное заведение закрытого типа.

Ранее сообщалось, что один из подростков признался в поджоге российского леса на 322 миллиона рублей.