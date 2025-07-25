Один из подростков признался в поджоге российского леса на 322 миллиона рублей

В Забайкальском крае один из подростков признался в поджоге леса на 322 млн руб.

В Забайкальском крае один из подростков признался в поджоге леса в поселке Атамановка. Об этом пишет РИА Новости.

Несовершеннолетний живет в детском доме. Второй обвиняемый по этому делу, который живет с семьей, воспользовался 51 статьей Конституции России.

24 июня сообщалось, что на территории Забайкальского края разбушевался крупный лесной пожар. Он полыхал больше недели и был локализован на площади семи тысяч гекторов. МЧС привлекло к тушению 250 специалистов и 65 единиц техники. В том числе на борьбу с огнем были направлены самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.

Ущерб лесному фонду составил 322 миллиона рублей. В поджоге заподозрили двоих 16-летних молодых людей. Их арестовали.