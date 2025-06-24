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20:45, 24 июня 2025Экономика

В российском регионе разбушевался пожар

МЧС: В Забайкалье пожар охватил 4,5 тысячи гектаров
Александра Качан (Редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На территории Забайкальского края разбушевался крупный лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, за последние пять суток огонь успел охватить 4,5 тысячи гектаров вблизи поселка Атамановка. «Сотрудники ведомства отстаивают дачные кооперативы, детские лагеря и объекты экономики. Обстановка стабильная, прямой угрозы жилому массиву нет», — говорится в сообщении.

Министерство привлекло к тушению 250 специалистов и 65 единиц техники. В том числе на борьбу с пожаром направлены самолет Ил-76, два борта Бе-200ЧС и вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в Канаде лесные пожары уничтожили 400 домов и вынудили эвакуироваться более девяти тысяч человек.

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