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15:56, 4 июня 2025Экономика

В Канаде лесной пожар уничтожил сотни домов

CBC: В Канаде лесные пожары уничтожили 400 домов
Мария Черкасова
СюжетЛесные пожары:

Фото: AMBER BRACKEN / Pool / Reuters

В Канаде лесные пожары уничтожили 400 домов, было эвакуировано более 9000 человек, передает CBC.

Пожар бушует в провинции Саскачеван, расположенной на юге центральной части страны. По словам премьер-министра региона Скотта Мо, в ближайшие дни число эвакуированных может достичь 15 тысяч человек. «Я никогда ничего подобного не видел», — прокомментировал Мо ситуацию.

По информации местного Агентства общественной безопасности, на территории провинции зафиксирован 21 активный лесной пожар, восемь из которых не локализованы.

По словам властей населенного пункта Ла-Ронж, огонь уничтожил несколько зданий, в том числе хозяйственный магазин Rona и четыре здания в районе Игл-Пойнт, расположенном к югу от аэропорта. Также 13 домов были уничтожены в близлежащем районе Сакер-Ривер.

В двух канадских провинциях, Саскачеван и Манитоба, 30 мая ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разрушительных лесных пожаров.

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