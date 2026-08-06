Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:53, 6 августа 2026Силовые структуры

Деливший одну крышу с падчерицей россиянин жестоко надругался над ней

В Кузбассе мужчина получил 20 лет за надругательство над падчерицей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Кузбассе Калтанский районный суд приговорил местного жителя к 20 годам лишения свободы за насилие над 13-летней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

При назначении наказания суд учел особую тяжесть совершенных преступлений, их общественную опасность, а также то, что потерпевшей являлся ребенок. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2025 году фигурант, находясь под одной крышей с потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске суд взял под стражу двух мигрантов 20 и 22 лет за изнасилование школьницы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Вслед за логистическими центрами на Украине уничтожены АЗС и электроподстанция. В Киеве заявляют, что их ресурс исчерпан
    Россия резко нарастила закупки популярных фруктов из Турции
    Ребенок впал в кому после удара ВСУ по пляжу под Геленджиком
    Женщина устроила для покойной матери свадьбу вместо похорон
    МИД Украины заявил об усилиях Азербайджана по прекращению СВО
    Озвучена дата переломного момента в зоне СВО
    Российский суд рассмотрит дело педофила о вмерзшем в лед мальчике с одним условием
    Нехватку людей для строек в России оценили
    Названы лидеры по тратам среди туристов Москвы
    Названо возможное место запуска дронов ВСУ по НПЗ в сотнях километров от границы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok