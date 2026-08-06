Деливший одну крышу с падчерицей россиянин жестоко надругался над ней

В Кузбассе мужчина получил 20 лет за надругательство над падчерицей

В Кузбассе Калтанский районный суд приговорил местного жителя к 20 годам лишения свободы за насилие над 13-летней падчерицей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

При назначении наказания суд учел особую тяжесть совершенных преступлений, их общественную опасность, а также то, что потерпевшей являлся ребенок. Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Как установил суд, в 2025 году фигурант, находясь под одной крышей с потерпевшей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал ее.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске суд взял под стражу двух мигрантов 20 и 22 лет за изнасилование школьницы.