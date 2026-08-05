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Силовые структуры
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09:01, 5 августа 2026 (обновлено: 09:02, 5 августа 2026)Силовые структуры

Юную российскую школьницу изнасиловали два мигранта

В Ульяновске суд взял под стражу двух мигрантов за изнасилование школьницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ульяновске суд взял под стражу двух мигрантов 20 и 22 лет за изнасилование школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 27 июля молодые люди во дворе одного из домов по улице Ленина надругались над девочкой. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе будет выяснено, находились ли мигранты в России законно.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе двое мужчин получили от 4 до 16 лет за похищение школьника и насилие над ним.

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