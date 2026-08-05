Полуобнаженная Рианна приняла участие в карнавале

Певица Рианна в откровенном наряде приняла участие в карнавале в Барбадосе

Популярная певица Рианна в полуобнаженном виде приняла участие в карнавале Grand Kadooment Day, который посвящен ежегодному фестивалю урожая Crop Over в Барбадосе. Видео с праздника публикует издание Paris Match в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летнюю исполнительницу запечатлели в традиционном карнавальном наряде, который частично оголял ее тело. При этом он был расшит массивными сверкающими кристаллами и оформлен гигантским веером из разноцветных перьев.

Кроме того, на ее голове находился шлем, который также был украшен яркими камнями. Откровенный образ знаменитости завершил макияж с акцентом на красную помаду.

Рианна регулярно принимает участие в упомянутом карнавале. В 2024 году певица предстала перед публикой с приклеенными на тело камнями вместо одежды. Тогда блестящие камни имитировали облегающий комбинезон.