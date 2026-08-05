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09:54, 5 августа 2026Ценности

Полуобнаженная Рианна приняла участие в карнавале

Певица Рианна в откровенном наряде приняла участие в карнавале в Барбадосе
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @parismatch

Популярная певица Рианна в полуобнаженном виде приняла участие в карнавале Grand Kadooment Day, который посвящен ежегодному фестивалю урожая Crop Over в Барбадосе. Видео с праздника публикует издание Paris Match в своем Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летнюю исполнительницу запечатлели в традиционном карнавальном наряде, который частично оголял ее тело. При этом он был расшит массивными сверкающими кристаллами и оформлен гигантским веером из разноцветных перьев.

Кроме того, на ее голове находился шлем, который также был украшен яркими камнями. Откровенный образ знаменитости завершил макияж с акцентом на красную помаду.

Рианна регулярно принимает участие в упомянутом карнавале. В 2024 году певица предстала перед публикой с приклеенными на тело камнями вместо одежды. Тогда блестящие камни имитировали облегающий комбинезон.

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