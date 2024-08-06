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09:38, 6 августа 2024Ценности

Рианна появилась на фестивале с камнями на теле вместо наряда

Певица Рианна посетила фестиваль в Барбадосе в наряде из камней

Фото: Belinda Jiao / Reuters

Популярная певица Рианна появилась в откровенном наряде на фестивале Crop Over, посвященном празднику урожая на Барбадосе. Снимки публикует Page Six.

Исполнительница, которая ежегодно посещает упомянутое мероприятие, на этот раз предстала перед публикой с приклеенными на тело камнями вместо одежды. Блестящие камни имитировали облегающий комбинезон, при этом образ Рианны дополнили разноцветные крылья из перьев и массивная корона.

Фото: Charles & Sandy Pitt-Shanice Kin / Backgrid / Legion-Media

Знаменитость не уточнила, кто создал для нее наряд для фестиваля.

В июле Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице. Певица прошлась перед камерой в плиссированной мини-юбке бренда Miu Miu и голубой оверсайз-рубашке.

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      Карина Черных
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