Рианна подняла юбку и обнажила ягодицы на улице

Барбадосская певица Рианна сняла откровенное видео на улице. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя исполнительница прошлась перед камерой в плиссированной мини-юбке бренда Miu Miu и голубой оверсайз-рубашке. Также она надела белые носки и черные кеды Fenty x Puma Phatty и дополнила образ миниатюрной сумкой Louis Vuitton Speedy, цепями на шее и очками-авиаторами.

При этом знаменитость расстегнула рубашку до талии, продемонстрировав часть груди, и подняла юбку, обнажив ягодицы. В свою очередь, на ней оказались черный бюстгальтер и трусы-танга.

Ранее в июле сообщалось, что жена американского рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори пришла в ресторан с обнаженными ягодицами.