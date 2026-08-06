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11:42, 6 августа 2026 (обновлено: 11:46, 6 августа 2026)Экономика

Подорожание золота сказалось на количестве российских ломбардов

«Контур.Фокус»: Число ломбардов в России превысило 2130 организаций
Кирилл Луцюк

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Подорожание золота стало одной из причин того, что количество ломбардов в России вернулось к уровням четырехлетней давности. Эти выводы аналитиков «Контур.Фокуса» процитировало РИА Новости.

Рост цен на этот драгоценный металл увеличил оценочную стоимость основного вида залога и объем средств, которые ломбарды могут выдавать клиентам.

Оказалось, что если в 2022 году в России было 2090 ломбардов, то к 1 августа этого года их стало уже 2131. Вместе с тем рынок не перестал обновляться. С мая 2022 года по август 2026 года было зарегистрировано 653 новых ломбарда. Однако закрылись 657 подобных организаций.

По прогнозам, 2026 год будет очень успешным для российских ломбардов, прибыль которых, как ожидается, вырастет на 60 процентов. В 2025 году прибыль отрасли составила 12,8 миллиарда рублей, увеличившись в полтора раза за счет результатов сетевых точек, которые специализируются на выдаче денег под залог ювелирных изделий.

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