Российским ломбардам спрогнозировали особенно успешный год

«Эксперт РА»: Прибыль российских ломбардов может вырасти на 60 %

Текущий год обещает быть особенно успешным для российских ломбардов, прибыль которых, как ожидается, подскочит на 60 процентов. Об этом со ссылкой на прогноз аналитиков рейтингового агентства «Эксперт РА», сформулированный на основе данных Центробанка, пишет «Коммерсантъ».

Согласно оценкам «Эксперт РА», в 2026 году объем портфеля рынка ломбардов вырастет в стране на 50 процентов с прошлогоднего 101 миллиарда рублей.

В 2025-м прибыль отрасли составила 12,8 миллиарда рублей, увеличившись в полтора раза большей частью за счет результатов сетевых точек, которые специализируются на выдаче денег под залог ювелирных изделий.

Отмечается, что вновь нарастить показатели ломбардам поможет рост цен на золото, а также регуляторные ограничения в отношении микрофинансовых организаций (МФО) и банков, способствующие перетоку клиентов на фоне введения единой биометрической системы (ЕБС) и ужесточения контроля за МФО.

По словам финансового советника и основателя Rodin.Capital Алексея Родина, пик роста ломбардов может быть достигнут уже в следующем году, когда требования по биометрии распространятся на весь рынок МФО. При этом отмечается, что с 2027 года предположительно может быть введена обязанность ломбардов вступать в саморегулируемые организации, что способно привести к снижению темпов роста прибыли.