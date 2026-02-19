Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:02, 19 февраля 2026Экономика

В России спрогнозировали сокращение числа выдающих микрокредиты организаций

«Известия»: МФО может стать меньше из-за требования оформлять займы по биометрии
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Около четверти российских микрофинансовых организаций (МФО) могут уйти с рынка из-за новых требований закона, обязавшего начать с 1 марта подтверждать личность заемщика через Единую биометрическую систему. О прогнозах по поводу резкого сокращения их числа пишут «Известия».

Указанная мера направлена на борьбу с мошенниками, которые теперь не смогут оформлять микрокредиты без ведома своих жертв. «Биометрия позволяет резко снизить такие риски», — подчеркнул аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

В то же время, согласно приведенным в материале данным, затраты на запуск биометрической идентификации оцениваются не менее чем в 30 миллионов рублей, что примерно для трети микрофинансовых компаний с годовым оборотом менее 50 миллионов рублей, является внушительной суммой, поделился директор по управлению рисками МФК «МигКредит» Олег Бердасов.

Материалы по теме:
Одна семья — одна ипотека. Кто из россиян не сможет в 2026 году взять льготный кредит для покупки жилья?
Одна семья — одна ипотека.Кто из россиян не сможет в 2026 году взять льготный кредит для покупки жилья?
1 февраля 2026
В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы. Зачем это нужно?
В России задумали ввести лимит на внесение наличных через банкоматы.Зачем это нужно?
30 января 2026

При этом в Центре биометрических технологий (ЦБТ) оценили затраты на прямую интеграцию с системой в 15-25 миллионов рублей, а небольшим компаниям доступно внедрение сервиса делегированной идентификации, при котором личность заемщиков будет подтверждать другая организация. Сложности для компаний на рынке связывают также с тем, что подтверждение личности по биометрии потребует в том числе перестройки клиентского пути, IT-систем и процедур контроля.

На фоне этого собеседники журналистов видят риски поглощения небольших МФО более крупными, а также ухода части клиентов к нелегальным кредиторам. Ожидается также переток из числа микрофинансовых компаний (МФК) с капиталом от 70 миллионов рублей в число микрокредитных компаний (МКК) с более низким порогом показателя и правом выдавать кредиты только на суммы до 500 тысяч рублей. Для последних биометрия станет обязательной годом позже, в марте 2027-го.

Ранее в России решили увеличить с 5 до 15 миллионов рублей максимальный размер суммы микрозаймов, выдаваемых юрлицам или индивидуальным предпринимателям. Закон, который также снижает со 130 до 100 процентов максимальный размер переплат по краткосрочным потребительским займам в МФО подписал в конце декабря президент РФ Владимир Путин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности переговоров в Женеве

    Эстония допустила размещение у себя ядерного оружия. Ей пообещали «уничтожение»

    В России начали готовить армию нового поколения

    Умер прикованный к инвалидной коляске автор хитов Круга

    Буксующие грузовики вновь заблокировали дороги в одном регионе России

    В России призвали увеличить список не облагаемых налогом социальных расходов

    В Windows 11 нашли скрытую функцию

    Россиянин оказался на СВО после потери отца, брата и дяди

    Российская школьница попала в реанимацию после занятия в театральном кружке

    Песков высказался о трудностях с ведением канала Кремля в Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok