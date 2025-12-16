Реклама

Экономика
14:30, 16 декабря 2025Экономика

В России увеличат втрое максимальный размер микрозаймов для некоторых заемщиков

Госдума одобрила увеличение максимального размера микрозайма для ИП и юрлиц
Дмитрий Воронин

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об увеличении с 5 до 15 миллионов рублей максимального размера суммы микрозаймов, выдаваемых некоторым заемщикам, а именно юрлицам или индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщает ТАСС.

Авторы документа отмечают в пояснительной записке, что расширение лимита, действующего с 2018 года, позволит дать малому и среднему бизнесу больше возможностей по привлечению доступного финансирования.

Одобренный законопроект также ужесточает требования к микрофинансовым организациям, снижая, в частности, с 130 до 100 процентов максимальную переплату по микрокредитам. «Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик заплатит не больше чем две суммы основного долга», — объяснил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Также, по его словам, вводится правило «один дорогой микрозаем в одни руки», а также трехдневная пауза перед выдачей нового микрозайма после погашения предыдущего.

Ранее стало известно, что наибольшей вероятность получения микрокредита в России оказалась в Якутии (шансы на одобрение — 76 процентов), ЯНАО (столько же заявок с положительным решением), Магаданской области (74 процента), Москве и Санкт-Петербурге (по 73 процента).

