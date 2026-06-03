В Польше потребовали отменить присвоение одной из частей ВСУ имени «героев УПА»

Косиняк-Камыш потребовал отменить присвоение одной из частей ВСУ имени «героев УПА»

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в беседе со своим украинским коллегой Михаилом Федоровым потребовал отменить присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «героев УПА» (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России). Об этом глава польского оборонного ведомства заявил на пресс-конференции, которую транслировал телеканал TVP Info.

«Я нахожусь в контакте с министром обороны Украины, я донес до него нашу позицию по поводу присвоения одной из воинских частей имени УПА. Я сделаю все, чтобы это решение было пересмотрено. Мы выражаем свою позицию очень четко», — заявил Косиняк-Камыш.

Польша и Украина крупно поссорились из-за решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить элитному подразделению Вооруженных сил страны — отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций — почетного наименования «имени героев УПА». В частности, глава МВД Польши Томаш Семоняк заявил, что Зеленский этими действиями теряет доверие поляков.

