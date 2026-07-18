В результате атаки ВСУ на Тамбовскую область погибли семь человек

Губернатор Первышов: В результате атаки ВСУ на Тамбовскую область погибли семь человек

В ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

В результате попадания вражеских беспилотников погибли семь сотрудников ночной смены. Также, по предварительным данным, 24 человека пострадали, их госпитализировали в больницы Котовска и Тамбова.

В строении начался пожар. Сейчас открытое горение ликвидировано, борьба с огнем продолжается.

Губернатор пообещал оказать помощь семьям погибших.

Вечером 17 июля ВСУ ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области. Есть пострадавшие, о чем сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его данным, атака украинскими дронами была совершена в самом центре города. В результате медики госпитализировали женщин 1985 и 1944 годов рождения.

