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22:14, 17 июля 2026Россия

Российский губернатор рассказал об атаке ВСУ на жилой дом

Губернатор Балицкий: ВСУ ударили по многоквартирному дому в Запорожской области
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по многоквартирному дому в Васильевке Запорожской области. Есть пострадавшие, о чем сообщил губернатор региона Евгений Балицкий на платформе «Макс».

По его данным, атака украинскими дронами была совершена в самом центре города. В результате медики госпитализировали женщин 1985 и 1944 годов рождения.

Уточняется, что квартиры получили значительные повреждения. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что Украина выпустила больше сотни беспилотников по России. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

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