Украина выпустила больше сотни беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 105 беспилотников ВСУ над территорией России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более сотни беспилотников по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 105 украинских дронов в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Саратовской области. В регион направили сразу несколько групп беспилотников. Кроме того, сообщалось о попытках атак на объекты промышленности в Ярославской области и Ставропольском крае.