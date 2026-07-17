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21:59, 17 июля 2026Россия

Украина выпустила больше сотни беспилотников по России

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 105 беспилотников ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: David W Cerny / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили более сотни беспилотников по территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 105 украинских дронов в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой, Ростовской и Орловской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по Саратовской области. В регион направили сразу несколько групп беспилотников. Кроме того, сообщалось о попытках атак на объекты промышленности в Ярославской области и Ставропольском крае.

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