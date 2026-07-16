Названа цель массированной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что целью массированной атаки ВСУ стала Саратовская область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Саратовскую область, в регион направили сразу несколько групп беспилотников. Цель массированного удара украинских дронов по России назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Этой ночью ключевой целью стала Саратовская область, куда противник направил несколько групп дронов по маршруту через Воронежскую и Волгоградскую области», — указано в публикации.

По словам авторов, ВСУ также пытались атаковать объекты промышленности в Ярославской области и Ставропольском крае.

Ранее стало известно, что при атаке украинских беспилотников на Ярославскую область пострадали пять местных жителей — один из них не выжил. Помимо этого, ВСУ нанесли смертельный удар реактивными снарядами по Суземке в Брянской области. Жертвами удара стали 15-летняя жительница региона и ее бабушка. Еще одна женщина получила ранения, ее госпитализировали.