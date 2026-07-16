Власти сообщили о смертельном ударе ВСУ реактивными снарядами по российскому региону

Врио губернатора Ковальчук: ВСУ ударили из РСЗО по Суземке в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли смертельный удар снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» по Суземке в Брянской области. Об атаке на административный центр Суземского района сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

Как рассказал представитель власти, жертвами удара стали 15-летняя жительница региона и ее бабушка. Ранения при ударе получила еще одна женщина, ее госпитализировали.

«По предварительным данным, один дом полностью уничтожен. Повреждены четыре дома, хозпостройки, гражданский автомобиль и трактор», — сообщил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 375 беспилотников ВСУ. Под удар попали 19 субъектов Федерации.