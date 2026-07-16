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08:46, 16 июля 2026Россия

Минобороны сделало заявление об атаке ВСУ на российские регионы

Минобороны России отчиталось об уничтожении 375 беспилотников ВСУ над регионами за ночь
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на 16 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 375 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление об отражении атаки опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дроны перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Саратовской области сообщил, что удары ВСУ привели к повреждению гражданской инфраструктуры в Энгельсе. Пострадавших, согласно официальным данным, нет.

В Ярославле в связи с атакой дронов перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Местных жителей попросили воздержаться от поездок в указанном направлении.

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