Минобороны России отчиталось об уничтожении 375 беспилотников ВСУ над регионами за ночь

В ночь на 16 июля российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 375 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Заявление об отражении атаки опубликовало Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дроны перехвачены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областях, в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Саратовской области сообщил, что удары ВСУ привели к повреждению гражданской инфраструктуры в Энгельсе. Пострадавших, согласно официальным данным, нет.

В Ярославле в связи с атакой дронов перекрыли движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы. Местных жителей попросили воздержаться от поездок в указанном направлении.