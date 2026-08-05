Путин назначил главу войск беспилотных систем ВС России

Путин назначил Лямина главой войск беспилотных систем ВС РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 5 августа, сообщил, что войска беспилотных систем Вооруженных сил (ВС) России возглавит начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин. Об этом пишет РИА Новости.

Российски лидер выразил уверенность, что на посту командующего войсками БПЛА-систем Лямин доведет до совершенства формирование этого нового рода войск. Путин также назвал Лямина одним из наиболее квалифицированных специалистов.

«Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича», — сказал президент.

Новый род войск появился в ВС РФ в ноябре прошлого года — войска беспилотных систем. Его подразделения находятся в тесном взаимодействии с производителями беспилотных летательных аппаратов. Органы военного управления организованы по всей стране.