В России создали новый род войск. На его эмблеме — крылатый чип

Минобороны России показало эмблему войск беспилотных систем

В России появился новый род войск — войска беспилотных систем. Как сообщил заместитель начальника этого рода войск полковник Сергей Иштуганов, уже сформированы штатные полки.

Он также добавил, что структура нового рода войск уже определена, назначен начальник, также созданы органы военного управления на всех уровнях. Подразделения, продолжил он, находятся в тесном взаимодействии с производителями беспилотных летательных аппаратов, что позволяет дорабатывать модели с учетом текущих условий и обстановки.

При этом наращивание боевого состава существующих и создание новых частей войск БпС продолжается. В состав подразделений назначаем операторов, инженеров, техников и других специалистов обеспечения Сергей Иштуганов замначальника войск беспилотных систем

Уточняется, что органы военного управления организованы по всей стране.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны презентовало эмблему новых войск

В качестве эмблемы войск беспилотных систем было решено выбрать скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья. Указанная символика появилась на одном из последних видео Минобороны РФ.

На опубликованных ведомством кадрах демонстрируется уничтожение пикапа с личным составом Вооруженных сил Украины, а также бронетранспортера М113 американского производства. В описании указано, что это работа войск беспилотных систем группировки войск «Запад». В правом углу ролика можно увидеть эмблему новых войск.

Создание новых войск назвали необходимым

Как отметил депутат Юрий Швыткин, необходимость создания такого рода войск действительно зрела в последнее время.

Это прежде всего концентрация в одном кулаке, должное вооружение и постановка соответствующих задач на всем фронте, а также работа во взаимодействии с теми подразделениями, которые работают полноценно на земле Юрий Швыткин депутат

По его словам, новые войска были необходимы Российской армии, так как использование беспилотных систем как никогда востребовано по всей линии фронта.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

О создании войск беспилотных систем объявил Путин

Это произошло еще в середине июня. Глава государства Владимир Путин сообщил о создании новых спецвойск на совещании по госпрограмме вооружения. Тогда он поручил обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание и развитие.

Российский лидер подчеркивал, что страна уже накопила хороший опыт за время ведения боевых действий и достаточно узнала о том, как действует противник.