Неожиданную причину появления головных болей из-за новолуния объяснили

Невролог Хорошев: Головные боли в новолуние происходят из-за самовнушения

Врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев в беседе с «Известиями» опроверг распространенное мнение о влиянии фаз Луны на самочувствие человека.

По его словам, головные боли в новолуние объясняются самовнушением: люди верят в силу Луны, потому что часто слышат об этом.

«Физических и физиологических обоснований для того, чтобы у человека как-то менялось самочувствие при новолунии, нет и быть не может», — считает специалист.

При этом он признал, что некоторые люди хуже спят в полнолуние. Однако причина не в мистическом воздействии, а в физиологии: ночью становится чуть светлее из-за отраженного лунного света. Проблема решается с помощью плотных занавесок, заключил Хорошев.

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