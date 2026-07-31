На Украине рассказали о неприятном сюрпризе для Зеленского от европейской страны

Экс-посол Бессмертный: Зеленский в Польше узнал, что совместных разработок Patriot нет

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов» рассказал о неприятном сюрпризе для президента Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.

По его словам, политик приехал в европейскую страну, чтобы обсуждать с ее премьер-министром Дональдом Туском вопросы, как ускорить усилия по совместной разработке ракет для комплексов Patriot, это был ключевой момент встречи.

Однако в Люблине выяснилось, что никаких совместных разработок нет, предложений из Вашингтона не поступало, ничего подобного тому, что писали СМИ о совместном производстве в Польше или Германии, не обсуждалось.

«Об этом никто ничего толком не знает. И там по фото видно, как президент Зеленский делает круглые глаза после разговора с премьер-министром Туском», — заключил Бессмертный.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

