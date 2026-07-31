Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:51, 1 августа 2026Бывший СССР

На Украине рассказали о неприятном сюрпризе для Зеленского от европейской страны

Экс-посол Бессмертный: Зеленский в Польше узнал, что совместных разработок Patriot нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный в эфире YouTube-канала «Говорит великий Львов» рассказал о неприятном сюрпризе для президента Владимира Зеленского во время его визита в Польшу.

По его словам, политик приехал в европейскую страну, чтобы обсуждать с ее премьер-министром Дональдом Туском вопросы, как ускорить усилия по совместной разработке ракет для комплексов Patriot, это был ключевой момент встречи.

Однако в Люблине выяснилось, что никаких совместных разработок нет, предложений из Вашингтона не поступало, ничего подобного тому, что писали СМИ о совместном производстве в Польше или Германии, не обсуждалось.

«Об этом никто ничего толком не знает. И там по фото видно, как президент Зеленский делает круглые глаза после разговора с премьер-министром Туском», — заключил Бессмертный.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не давал согласия на производство Украиной ракет для зенитных ракетных систем Patriot.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Над куполами дым. В храме Василия Блаженного в Москве произошел пожар
    Стало известно о полном переходе ВСУ на западное вооружение
    Россиянам назвали причины сыпи после пребывания на солнце
    В Финляндии заметили странное небесное явлвние
    На Украине рассказали о неприятном сюрпризе для Зеленского от европейской страны
    Раскрыты льготы для работающих пенсионеров в России
    В МИД высказались о возвращении США к украинскому урегулированию
    В Минздраве назвали основные признаки старения
    Стало известно о неумении украинских пленных пользоваться оружием
    Российский блогер-иноагент назвал «уродской» языковую политику Украины
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok