Стало известно о переброске ВСУ в Черниговскую область для накопления резервов

ТАСС: ВСУ перебрасывают бригады в Черниговскую область для накопления резервов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Черниговскую область бригады для накопления резервов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в приграничный украинский регион направлены боевые группы «некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны», а также военнослужащие 118-й механизированной бригады. Ранее это подразделение было переведено из Запорожья в Сумы, а затем в лесные массивы Черниговщины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал жесткой текущую ситуацию на фронте для ВСУ.

