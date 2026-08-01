Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:56, 1 августа 2026Бывший СССР

Стало известно о переброске ВСУ в Черниговскую область для накопления резервов

ТАСС: ВСУ перебрасывают бригады в Черниговскую область для накопления резервов

Фото: Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают в Черниговскую область бригады для накопления резервов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что в приграничный украинский регион направлены боевые группы «некогда элитной 1-й отдельной бригады теробороны», а также военнослужащие 118-й механизированной бригады. Ранее это подразделение было переведено из Запорожья в Сумы, а затем в лесные массивы Черниговщины.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал жесткой текущую ситуацию на фронте для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России поразили оборонные заводы в Киеве. Всю ночь в столице Украины гремели взрывы. Что еще известно?
    В России обнаружили неизвестный науке минерал дороже золота
    Более 20 БПЛА атаковали Ростовскую область
    Названы способы защититься от комаров
    Украину обвинили в передаче оружия в горячие точки
    ВСУ начали маскировать беспилотники под птиц
    Изменение цены товара на маркетплейсах несколько раз за день объяснили
    Штурмовую группу ВСУ уничтожили у Великого Прикола
    Стало известно о переброске ВСУ в Черниговскую область для накопления резервов
    Россия отказалась платить взнос Агентству по ядерной энергии ОЭСР
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok