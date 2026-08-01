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06:50, 1 августа 2026 (обновлено: 06:54, 1 августа 2026)Экономика

Россия отказалась платить взнос Агентству по ядерной энергии ОЭСР

Россия отказалась платить взнос в 61313,4 тыс. рублей в бюджет ОЭСР в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства России.

Уточняется, что Россия отказалась вносить в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР взнос в размере 61313,4 тысячи рублей. Средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись влиянию уранодобывающих производств.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ответил на вопрос об ускорении гонки ядерных вооружений. По его словам, в сегодняшних реалиях перспектива «ядерного разоружения выглядит отдаленной».

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