Россия отказалась платить взнос Агентству по ядерной энергии ОЭСР

Россия отказалась платить взнос в 61313,4 тыс. рублей в бюджет ОЭСР в 2026 году

Россия отказалась выплачивать ежегодный взнос в бюджет Агентства по ядерной энергии Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в этом году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение правительства России.

Уточняется, что Россия отказалась вносить в бюджет Агентства по ядерной энергии ОЭСР взнос в размере 61313,4 тысячи рублей. Средства, уже заложенные в федеральном бюджете, направят на дополнительное финансирование мероприятий по реабилитации территорий в Таджикистане, которые подверглись влиянию уранодобывающих производств.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ответил на вопрос об ускорении гонки ядерных вооружений. По его словам, в сегодняшних реалиях перспектива «ядерного разоружения выглядит отдаленной».