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13:06, 20 июня 2026Мир

Глава МАГАТЭ ответил на вопрос об ускорении гонки ядерных вооружений

Глава МАГАТЭ Гросси не увидел признаков гонки ядерных вооружений масштаба холодной войны
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

Текущее положение дел в ядерной сфере несопоставимо с гонкой вооружений времен холодной войны, однако число боеголовок в разных странах постепенно начинает увеличиваться. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью швейцарской газете Le Temps, сообщает ТАСС в субботу, 20 июня.

«Я не думаю, что сегодня мы находимся в условиях настоящей гонки ядерных вооружений, сопоставимой с той, что имела место в начале 1980-х годов», — сказал он.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что в мире «наблюдается расширение ядерных арсеналов», при этом, ряд государств начинают рассматривать возможность пересмотра своего отказа от обладания ядерным оружием. Заодно Гросси признал, что в сегодняшних реалиях перспектива «ядерного разоружения выглядит отдаленной».

Ранее в июне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) поощряет новые удары. По его словам, агентство не дало внятной оценки ситуации, хотя несло ответственность за соблюдение прекращения огня.

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