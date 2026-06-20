Глава МАГАТЭ ответил на вопрос об ускорении гонки ядерных вооружений

Глава МАГАТЭ Гросси не увидел признаков гонки ядерных вооружений масштаба холодной войны

Текущее положение дел в ядерной сфере несопоставимо с гонкой вооружений времен холодной войны, однако число боеголовок в разных странах постепенно начинает увеличиваться. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью швейцарской газете Le Temps, сообщает ТАСС в субботу, 20 июня.

«Я не думаю, что сегодня мы находимся в условиях настоящей гонки ядерных вооружений, сопоставимой с той, что имела место в начале 1980-х годов», — сказал он.

Руководитель МАГАТЭ отметил, что в мире «наблюдается расширение ядерных арсеналов», при этом, ряд государств начинают рассматривать возможность пересмотра своего отказа от обладания ядерным оружием. Заодно Гросси признал, что в сегодняшних реалиях перспектива «ядерного разоружения выглядит отдаленной».

Ранее в июне постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что отказ МАГАТЭ назвать виновных в атаках на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) поощряет новые удары. По его словам, агентство не дало внятной оценки ситуации, хотя несло ответственность за соблюдение прекращения огня.