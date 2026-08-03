Женщинам раскрыли нюансы секса с партнером с большим пенисом

Сексолог Брага: Женщинам необходимо общаться с партнером во время полового акта

Сексолог Рафаэль Брага призвал женщин соблюдать осторожность во время секса с партнером, у которого большой пенис. Нюансы полового акта с таким мужчиной он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles.

Во-первых, по словам Браги, чтобы избежать дискомфорта во время секса, необходимо уделить больше времени прелюдии, которая поможет женскому телу почувствовать себя в безопасности. «Если женщина напряжена или боится боли, то тело замирает, и тогда дискомфорт становится реальным препятствием», — предупредил специалист.

Во-вторых, женщина должна иметь возможность самостоятельно определять глубину проникновения и ритм, а также подбирать позы, которые являются для нее наиболее удобными. Для этого необходимо общаться с партнером во время секса, пояснил Брага.

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