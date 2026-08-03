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Забота о себе
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07:03, 3 августа 2026Забота о себе

Женщинам раскрыли нюансы секса с партнером с большим пенисом

Сексолог Брага: Женщинам необходимо общаться с партнером во время полового акта
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GNT STUDIO / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Рафаэль Брага призвал женщин соблюдать осторожность во время секса с партнером, у которого большой пенис. Нюансы полового акта с таким мужчиной он раскрыл в разговоре с изданием Metropoles.

Во-первых, по словам Браги, чтобы избежать дискомфорта во время секса, необходимо уделить больше времени прелюдии, которая поможет женскому телу почувствовать себя в безопасности. «Если женщина напряжена или боится боли, то тело замирает, и тогда дискомфорт становится реальным препятствием», — предупредил специалист.

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Во-вторых, женщина должна иметь возможность самостоятельно определять глубину проникновения и ритм, а также подбирать позы, которые являются для нее наиболее удобными. Для этого необходимо общаться с партнером во время секса, пояснил Брага.

Ранее сексолог Кортни Бойер рассказала о пользе засосов. По ее словам, так можно вернуть в сексуальную жизнь азарт и веселье.

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