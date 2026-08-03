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07:16, 3 августа 2026 (обновлено: 07:25, 3 августа 2026)Россия

В Минобороны сделали заявление после массированной атаки ВСУ на Россию

Минобороны: Над регионами России за ночь сбили 131 беспилотник ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на понедельник, 3 августа, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 131 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). После массированной атаки в Министерстве обороны РФ сделали заявление.

Налеты совершались в период с 20:00 2 августа по 7.00 3 августа с применением беспилотников самолетного типа.

Атакам подверглись территории 11 российских регионов — Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, а также Тульской областей, Краснодарского края и Республики Крым. Кроме того, дроны ВСУ сбивали над акваторией Черного моря.

Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не приводится.

Ранее сообщалось, что с 1 по 2 августа над Белгородской областью было уничтожено 54 вражеских беспилотника. Власти российского региона рассказали о моделях сбитых за выходные дронов. Среди них — разведывательные БПЛА «Гор», «Галка», «Домаха», «Сокол» и Fly-Eye.

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