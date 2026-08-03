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08:59, 3 августа 2026Мир

В Иране заявили о близости к критически важной сделке

FT: Иран близок к критически важной сделке с Оманом по Ормузскому проливу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Иран близок к заключению критически важной сделки с Оманом по Ормузскому проливу. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание передает слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заявившего, что переговоры с Оманом, чьи территориальные воды проходят через Ормузский пролив, «находятся на завершающей стадии».

По словам иранских дипломатов, Тегеран близок к достижению нового соглашения с Оманом по регулированию судоходства через пролив. В публикации отмечается, что эта сделка считается критически важной для предотвращения эскалации конфликта между США и Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении договоренности по ядерному разоружению Ирана.

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