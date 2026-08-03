В Иране заявили о близости к критически важной сделке

FT: Иран близок к критически важной сделке с Оманом по Ормузскому проливу

Иран близок к заключению критически важной сделки с Оманом по Ормузскому проливу. Об этом пишет Financial Times (FT).

Издание передает слова министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, заявившего, что переговоры с Оманом, чьи территориальные воды проходят через Ормузский пролив, «находятся на завершающей стадии».

По словам иранских дипломатов, Тегеран близок к достижению нового соглашения с Оманом по регулированию судоходства через пролив. В публикации отмечается, что эта сделка считается критически важной для предотвращения эскалации конфликта между США и Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении договоренности по ядерному разоружению Ирана.