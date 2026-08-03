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02:40, 3 августа 2026 (обновлено: 02:43, 3 августа 2026)Мир

Трамп спрогнозировал итог переговоров с Ираном

Трамп заявил, что уверен в достижении договоренности по ядерному разоружению Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Daniel Heuer / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в достижении договоренности по ядерному разоружению Ирана. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета.

Американский лидер подчеркнул, что уже есть сделка по Ормузскому проливу, а затем будет достигнуто соглашение по денуклеаризации.

Ранее спикер иранского парламента и глава переговорной группы Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что безопасность Ормузского пролива зависит от отсутствия там американских войск.

До этого Трамп заявил, что американские военные будут уничтожать по одному мосту или электростанции в Иране в ответ на каждую атаку на судно в Ормузском проливе.

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