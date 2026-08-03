Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:44, 3 августа 2026 (обновлено: 02:46, 3 августа 2026)Мир

Внук де Голля рассказал об особом значении визита деда в СССР

Внук де Голля Пьер рассказал об особом значении визита деда в СССР в 1966 году
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Пьер де Голль

Пьер де Голль. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Внук бывшего президента Франции, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в интервью РИА Новости рассказал о значении поездки Шарля де Голля в Советский Союз летом 1966 года.

По его словам, визит был призван подтвердить партнерство между Парижем и Москвой и стал логическим продолжением курса на укрепление суверенитета Франции, который его дед проводил на протяжении всего своего президентства (1959–1969).

В 1965 году Шарль де Голль объявил о намерении вывести страну из объединенного военного командования НАТО. Как отметил его внук, следующим шагом стало укрепление отношений с Россией — при сохранении независимости и свободы выбора союзников. Именно поэтому, по словам Пьера де Голля, визит 1966 года стал кульминацией стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме того, поездка носила и семейный характер: французского президента сопровождали супруга Ивонна и сын Филипп — отец собеседника агентства.

Ранее стало известно, что совместные ядерные учения Германии и Франции вызвали у России большую обеспокоенность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Очень-очень трудно». В конгрессе США сообщили о сложных переговорах с Украиной по Patriot
    ВС России использовали для укрытия рвы ВСУ
    Воспитанные в строгих традициях люди рассказали о внушаемых им заблуждениях о сексе
    Премьер Британии сделал резкое заявление о наплыве мигрантов
    Внук де Голля рассказал об особом значении визита деда в СССР
    Трамп спрогнозировал итог переговоров с Ираном
    Россиянам рассказали о влияющих на продолжительность жизни факторов
    Девушка решила порадовать коллег выпечкой и едва не отравила их
    Более ста городов одной страны ЕС ограничили потребление воды
    В России назвали возможный срок завершения иранского конфликта
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok