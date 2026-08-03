Внук де Голля Пьер рассказал об особом значении визита деда в СССР в 1966 году

Внук бывшего президента Франции, заместитель председателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль в интервью РИА Новости рассказал о значении поездки Шарля де Голля в Советский Союз летом 1966 года.

По его словам, визит был призван подтвердить партнерство между Парижем и Москвой и стал логическим продолжением курса на укрепление суверенитета Франции, который его дед проводил на протяжении всего своего президентства (1959–1969).

В 1965 году Шарль де Голль объявил о намерении вывести страну из объединенного военного командования НАТО. Как отметил его внук, следующим шагом стало укрепление отношений с Россией — при сохранении независимости и свободы выбора союзников. Именно поэтому, по словам Пьера де Голля, визит 1966 года стал кульминацией стратегического партнерства между двумя странами.

Кроме того, поездка носила и семейный характер: французского президента сопровождали супруга Ивонна и сын Филипп — отец собеседника агентства.

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