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09:24, 3 августа 2026Путешествия

Премьер Таиланда позвонил послу России в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых

Премьер Таиланда Чанвиракун выразил соболезнования в день обнаружения тел Назимовых
Алина Черненко

Кадр: The Pattaya News Thailand / Youtube

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун и министр иностранных дел азиатской страны Сихасак Пхуангкеткео позвонили послу России в Бангкоке Евгению Томихину в день обнаружения тел брата и сестры Назимовых, чтобы выразить соболезнования. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава МИД королевства отметил, что произошедшее стало шоком для каждого тайца. Кроме того, он рассказал о визите главы правительства Таиланда в Паттайю, о посещении им места расправы над россиянами, и о совещании премьер-министра с руководством национальной полиции. Политик поручил стражам правопорядка принять меры к тому, чтобы преступники были наказаны, и подобное никогда не повторилось.

Ранее Чанвиракун подчеркнул, что жертвами редких для Таиланда тяжких преступлений против иностранных граждан чаще становятся экспаты, нежели туристы. Он также назвал произошедшее страшной трагедией и страшным позором для страны.

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