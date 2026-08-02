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22:30, 1 августа 2026 (обновлено: 22:44, 1 августа 2026)Путешествия

Премьер Таиланда заявил о позоре из-за убийства брата и сестры из России

Премьер Таиланда Чанвиракун: Жертвами преступлений против россиян становятся экспаты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Жертвами редких для Таиланда тяжких преступлений против иностранных граждан чаще становятся экспаты, нежели туристы. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун, передает РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, как он может объяснить, что в районе Паттайи Хуай Яй с начала 2026 года произошло два жестоких убийства граждан России. Политик отметил, что оба преступления вызвали возмущение по всему Таиланду. Помимо того, что произошедшее — страшная трагедия, это еще и страшный позор для страны, считает Чанвиракун.

«Мы отдаем себе в этом отчет. Следствие и суд в обоих случаях тщательно разберутся в причинах, которые привели к этим преступлениям, чтобы исключить вероятность повторения таких трагедий в будущем», — сказал премьер. По его словам, причина кроется в том, что у экспатов другой ритм жизни, они чаще выходят за рамки обустроенных для туристов зон проживания, питания и зон развлечений, в которых обеспечение безопасности иностранных граждан и работа правоохранительных органов по поддержанию порядка всегда на высоте, а ритм жизни соответствует краткому периоду отдыха.

Как подчеркнул премьер, ужасно понимать, что гибель двух молодых россиян произошла из-за того, что ночью на пустой дороге им встретился преступник, который «давно потерял человеческое обличье».

Ранее Анутхин Чанвиракун пообещал самое суровое наказание убийцам брата и сестры из России. Виновники трагедии не получат права временно освободиться под залог на период суда, заверил он.

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